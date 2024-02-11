Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 930 российских оккупантов и 42 единицы тяжелой техники.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Из тяжелой техники Силы обороны больше всего уничтожили танков, артиллерийских систем и боевых бронированных машин.

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Потери РФ в войне на 11.02.2024:

личного состава — около 395 200 (+930) человек,

танков — 6406 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 11956 (+14) ед,

артиллерийских систем — 9475 (+16) ед,

РСЗО — 981 ед,

средств ПВО — 666 ед,

самолетов — 332 ед,

вертолетов — 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22) ед,

крылатых ракет — 1881 ед,

кораблей/катеров — 24 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) ед,

специальной техники — 1513 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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