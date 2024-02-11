Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
Подоляк объяснил причину увольнения Залужного
Биография
Александр Павлюк может стать новым командующим Сухопутных войск ВСУ: что о нем известно
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ

зсу війна військовий
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 930 российских оккупантов и 42 единицы тяжелой техники.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Из тяжелой техники Силы обороны больше всего уничтожили танков, артиллерийских систем и боевых бронированных машин.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 11.02.2024:

  • личного состава — около 395 200 (+930) человек,
  • танков — 6406 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 11956 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 9475 (+16) ед,
  • РСЗО — 981 ед,
  • средств ПВО — 666 ед,
  • самолетов — 332 ед,
  • вертолетов — 325 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22) ед,
  • крылатых ракет — 1881 ед,
  • кораблей/катеров — 24 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) ед,
  • специальной техники — 1513 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ захочет проверить единство НАТО: эксперт о том, почему в Европе учащаются опасения войны
фригат НАТО Гессен
Взрывы в Киеве 11 февраля: в КГВА сообщили подробности ночной атаки дронов
Вибухи, ППО
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.02.2024
DeepStateMap
Карта боевых действий на 11 февраля 2024 — ситуация на фронте
Війна в Україні
Ночью Силы обороны сбили 26 дронов Shahed над шестью областями
Дрони Shahed
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Крушат оккупанта на Запорожье: зрители ICTV собрали на 675 FPV-дронов
Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь