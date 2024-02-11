Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 930 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники: Генштаб сообщил новые потери РФ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали не менее 930 российских оккупантов и 42 единицы тяжелой техники.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Из тяжелой техники Силы обороны больше всего уничтожили танков, артиллерийских систем и боевых бронированных машин.
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Потери РФ в войне на 11.02.2024:
- личного состава — около 395 200 (+930) человек,
- танков — 6406 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 11956 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 9475 (+16) ед,
- РСЗО — 981 ед,
- средств ПВО — 666 ед,
- самолетов — 332 ед,
- вертолетов — 325 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7257 (+22) ед,
- крылатых ракет — 1881 ед,
- кораблей/катеров — 24 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12592 (+13) ед,
- специальной техники — 1513 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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