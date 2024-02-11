Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ №69/2024 в воскресенье, 11 февраля, подписал президент Владимир Зеленский.

Накануне Кабмин принял решение об увольнении Павлюка с должности первого заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу.

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Что известно об Александре Павлюке

Генерал-лейтенант ВСУ до назначения командующим Сухопутными войсками ВСУ с февраля 2023 года был первым заместителем главы Минобороны.

В свое время командовал украинскими миротворцами в Косово, с марта 2014 года принимал активное участие в отражении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Бригада под его командованием отличилась в ходе освобождения Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.

До начала полномасштабного вторжения командовал Операцией Объединенных сил, после — отвечал за оборону Киевской области, в марте-мае 2022 года возглавлял Киевскую областную военную администрацию.

Имеет звание Героя Украины.

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