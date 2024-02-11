Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ
Генерал-лейтенант Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Соответствующий указ №69/2024 в воскресенье, 11 февраля, подписал президент Владимир Зеленский.
Накануне Кабмин принял решение об увольнении Павлюка с должности первого заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу.
Что известно об Александре Павлюке
Генерал-лейтенант ВСУ до назначения командующим Сухопутными войсками ВСУ с февраля 2023 года был первым заместителем главы Минобороны.
В свое время командовал украинскими миротворцами в Косово, с марта 2014 года принимал активное участие в отражении вооруженной агрессии РФ против Украины.
Бригада под его командованием отличилась в ходе освобождения Славянска, Краматорска, Северска и Лисичанска.
До начала полномасштабного вторжения командовал Операцией Объединенных сил, после — отвечал за оборону Киевской области, в марте-мае 2022 года возглавлял Киевскую областную военную администрацию.
Имеет звание Героя Украины.