Атака дронов на Павлоград и удар по Люботину: главные события ночи 12 февраля

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака дронов по Павлограду

В ночь с 11 на 12 февраля прогремели мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области. Российские войска атаковали дронами Шахед. Часть Павлограда обесточена, сообщил мэр Анатолий Вершина. Также отсутствует тепло и водоснабжение. Аварийные бригады работают.

Удар по Люботину Харьковского района

Предварительно — ракетами С-300 из Белгорода. Пока не известно о пострадавших. Повреждены фасады нежилых зданий.

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Сенат сделал следующий шаг на пути к принятию помощи Украине

11 февраля 67 сенаторов, при 60 необходимых, поддержали решение о приостановлении дебатов по замене оригинального текста законопроекта HR 815 на текст, ранее предложенный сенатором-демократом Патти Мюррей. Против выступили 27 сенаторов.

Следующим процедурным шагом является голосование за утверждение замены текста, которое может состояться… не ранее чем в понедельник, 12 февраля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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