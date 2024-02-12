Карта боевых действий на 12 февраля 2024 года — ситуация на фронте

За сутки произошло 100 боевых столкновений, враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрела из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Подробнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в Украине.

Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2024

Ситуация в Украине на 12 февраля:

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки врага возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

Сейчас смотрят

На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отражено 19 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 — южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 32 атаки.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск — отражена одна атака.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.