Коллаборант Галий ликвидирован в оккупированном Бердянске — глава ГВА
10 февраля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта Александра Галия.
Об этом сообщила глава Бердянской городской военной админстрации Виктория Галицина.
По ее словам, Галий одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.
До полномасштабного вторжения он занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий, но после оккупации Бердянска стал помогать оккупантам отбирать бизнес и имущество бердянцев.
Также предатель сдавал оккупационным властям местных украинских патриотов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.
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Фото: Вікторія Галіціна