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Валентина Летяк, редактор ленты

Коллаборант Галий ликвидирован в оккупированном Бердянске — глава ГВА

Колаборант Галій

10 февраля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали местного предпринимателя-коллаборанта Александра Галия.

Об этом сообщила глава Бердянской городской военной админстрации Виктория Галицина.

По ее словам, Галий одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

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До полномасштабного вторжения он занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий, но после оккупации Бердянска стал помогать оккупантам отбирать бизнес и имущество бердянцев.

Также предатель сдавал оккупационным властям местных украинских патриотов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 719-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Вікторія Галіціна

Бердянск, Война в Украине, Державна зрада, Запорожская область, Російська агресія
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