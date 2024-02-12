Команда МВФ прибыла в Киев: что известно о цели визита

Команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан 12 февраля начинает в Киеве встречи с представителями украинской власти и другими партнерами.

Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян.

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— Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей Украины и вызовах, стоящих перед экономикой страны, — уточнил он.

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Кроме того, по его словам, представители Фонда 13 февраля примут участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ.

— На этой встрече представителей власти Украины, партнеров по развитию и специалистов МВФ будут обсуждаться приоритеты по усилению возможностей страны и поддержка Международным валютным фондом этой важной задачи, — отметил Степанян.

А 17 февраля миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет дискуссии с представителями Украины в Варшаве в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования, поддерживаемой Фондом. Обычно такие переговоры предшествуют выделению очередного транша в рамках кредитной программы МВФ.

Программа МВФ для Украины

В конце марта 2023 года МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере $15,6 млрд, которая является частью общего пакета поддержки международными партнерами на $115 млрд.

В рамках программы Украина уже получила два транша общим объемом около $3,6 млрд. В этом году возможен еще один.

Источник: IMF

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