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Морпех навсегда: что известно о бригадном генерале ВСУ Андрее Гнатове

Андрій Гнатов
Фото: Минобороны

После назначения на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президент Украины Владимир Зеленский назвал имена кандидатов на ключевые должности в обновленном Генштабе ВСУ. Среди них – заместитель командующего войсками ОК Юг, бригадный генерал Андрей Гнатов. Что известно об Андрее Гнатове, читайте в материале Фактов ICTV.

Андрей Гнатов – факты биографии

Бригадный генерал Андрей Гнатов является заместителем командующего войсками ОК Юг.

В 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск.

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С 2016 по 2018 год руководил штабом 36 отдельной бригады морской пехоты.

С 2018 по 2021 год командовал 36 отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

В 2022 году возглавил штаб и стал заместителем командующего войсками оперативного командования Юг Сухопутных войск ВСУ.

В июне 2022 года получил звание бригадного генерала и шеврон лично от президента Украины Владимира Зеленского.

В 2022 году сменил генерала Дмитрия Марченко, возглавив оборону Николаева.

В ноябре 2022 года стал одним из командующих освобождением Херсонской области.

Весной 2023 года руководил обороной Бахмута, входивший в зону ответственности ОСГВ Хортица под командованием Александра Сырского.

Андрей Гнатов был одним из офицеров, которые формировали подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым.

Как и каждый морпех, имеет право носить берет цвета морской волны, сдав для этого соответствующий экзамен.

В одном из интервью Андрей Гнатов сказал, что если становишься морпехом, остаешься им навсегда, потому что это состояние и призвание души.

– Убежден, что война ментально изменила морскую пехоту, в понимании того, что нужно быть готовым к защите своего с оружием в руках. До войны мы никогда не могли подумать, что будет такое, – поделился Андрей Гнатов.

Андрей Гнатов – награды

Бригадный генерал Андрей Гнатов отмечен тремя государственными наградами:

  • Медаль За воинскую службу Украины (3 июля 2015 г.) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите Украины, поддержание боеспособности Военно-морских сил ВСУ, верность присяге.
  • Орден Богдана Хмельницкого III ст. (21 августа 2020) — за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и профессионализм, проявленные во время боевых действий.
  • Крест боевых заслуг (27 июля 2022 г.) — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге.

ВСУ, українські військові
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