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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Разведка Норвегии сделала заявление о войне в Украине

російські окупанти
Фото: Getty Images

Украине необходима существенная поддержка Запада, чтобы достичь переломной ситуации в свою пользу на фронте.

В этом убежден руководитель Норвежской разведывательной службы (НИС) Нильс-Андреас Стенсёнес.

На второй год полномасштабной войны Россия сумела адаптироваться к международным санкциям, обрести союзников, поставляющих ей военную помощь и по-прежнему способна мобилизировать втрое больше солдат чем Украина.

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По словам главы разведки Норвегии, Россия приспособила свой военно-промышленный комплекс под экономические ограничения Запада “лучше и быстрей, чем ожидалось”. Стране-агрессору удается производить достаточное количество боеприпасов, боевых машин, дронов и ракет.

Также Стенсёнес обратил внимание на то, что Кремль смог заручиться поддержкой таких государств, как Иран, Беларусь и Северная Корея. Сюда можно отнести и Китай, но он не поставляет РФ оружие и боевую технику, ограничиваясь транспортом, электроникой и запчастями, используемые в российском ВПК.

— Украинской стороне крайне необходимо западное вооружение, чтобы ВСУ могли обороняться и перехватить инициативу на фронте, — подытожил глава норвежской разведки.

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Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, Норвегия, Разведка
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