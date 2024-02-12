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Убийство заместителя мэра Никополя: подозреваемый готовился к преступлению четыре месяца

Убийство заместителя мэра Никополя: подозреваемый готовился к преступлению четыре месяца
Фото: Офис генпрокурора

Мужчина, который может быть причастен к убийству заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева, готовился к преступлению в течение четырех месяцев. Злоумышленнику сообщено о подозрении

Об этом 12 февраля сообщили в Офисе генерального прокурора Украины и Нацполиции Украины.

— При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю г. Никополь по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины), — говорится в сообщении ОГПУ.

К убийству заместителя мэра Никополя готовились четыре месяца

В Национальной полиции сообщили, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления.

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— В тот день, вооружившись и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвы подъехал ближе, фигурант совершил более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника, — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что орудие преступления злоумышленник закопал в лесопосадке.

Во время следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны, они были отправлены на экспертизу.

В рамках досудебного расследования было также установлено, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц Никополя. Сейчас это проверяют в рамках уголовного производства.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убийство заместителя мэра Никополя

Напомним, об убийстве заместителя мэра Никополя стало известно 8 февраля.

По данным журналистов из УП, одной из версий совершения преступления является противостояние власти с местным группировками, которое длится не первый год.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция
Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь
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