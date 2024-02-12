Ночью силы ПВО уничтожили 14 Шахедов и одну ракету Х-59

Подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля уничтожили 14 дронов-камикадзе Шахед и управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал Украину 17-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск — Россия. Управляемую авиационную ракету Х-59 россияне запустили с оккупированной территории Запорожской области.

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Также враг ударил зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.

В результате боевой работы уничтожено 14 Шахедов и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Около полуночи россияне ракетами С-300 ударили по Люботину, что вблизи Харькова. Есть разрушения инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 718-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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