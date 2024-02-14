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Для удара Цирконом по Киеву РФ могла использовать систему К-300 — разведка Британии

Для удара Цирконом по Киеву РФ могла использовать систему К-300 — разведка Британии

Отсутствие в Черном море кораблей, которые бы перевозили ракеты, вызывает вопросы относительно способа запуска российской гиперзвуковой ракеты Циркон по Киеву 7 февраля.

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что для этого “была приспособлена российская система береговой обороны К-300 наземного базирования”.

— Если ее использование подтвердится, это станет значительным вызовом для украинской ПВО из-за ее скорости и маневренности, — говорится в сводке.

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Удар Цирконом по Киеву 7 февраля

Два дня назад эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили, что 7 февраля Россия осуществила удар по Киеву гиперзвуковой ракетой 3М22 Циркон.

Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.

Маркировка на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов — это конец 2023-го — начало 2024 года.

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Для удара Цирконом по Киеву РФ могла использовать систему К-300 — разведка Британии

Фото: Defense ExpressНацполіція

Война в Украине, Великобритания, Київ, Ракета, Ракетные удары России, Разведка, Російська агресія
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