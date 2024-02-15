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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Бойцы ГУР у границы с РФ уничтожили вражескую радиолокационную станцию Каста-2Е2

гур

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны уничтожили российскую радиолокационную станцию Каста-2Е2 на границе с РФ.

Об этом сообщила пресс-служба разведывательного ведомства на официальном сайте.

— 13 февраля 2024 года спецназовцы группы ГУР МО Украины Гуси-9 нанесли удары по российской станции радиолокации Каста-2Е2 в районе российско-украинской границы, — говорится в сообщении.

На обнародованном видео можно увидеть, как ударный беспилотник попадает в мачту замаскированной РЛС Каста-2Е2.

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В результате огневого поражения российская Каста-2Е2 выведена из строя, а ее обслуга понесла потери.

Разведчики отметили, что до обнаружения комплекс РЛС осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями России.

Что такое Каста-2Е2

Каста-2Е2 — это подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для контроля воздушного пространства, определения координат, распознавания воздушных целей.

Она способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО. Дальность обнаружения — до 150 км.

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Источник: ГУР
Война в Украине, Разведка
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