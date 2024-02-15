Может мстить за БДК Цезарь Куников: в Воздушных силах призвали не игнорировать тревоги

Особенно сегодня, 15 февраля, украинцам советуют не игнорировать воздушные тревоги, поскольку РФ, скорее всего, захочет отомстить за потерю большого десантного корабля Цезарь Куников, который ушел под воду 14 февраля.

Об этом во время телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Тревога (длилась с 10:53 до 12:02, — Ред.), связанная со взлетом МиГ-31К. Но хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам, — сказал он.

Угроза атаки РФ 15 февраля

Как отметил Игнат, Россия, которая вчера понесла серьезную имиджевую и военную потерю — потопление большого десантного корабля Цезарь Куников, вероятно, захочет реабилитироваться в глазах собственного народа.

Сейчас смотрят

По его словам, оккупанты желают продемонстрировать прежде всего россиянам, как они отомстили за потерю судна, поэтому уже, скорее всего, транслируют какие-то картинки сегодняшней атаки по Украине.

— Поэтому не исключены дальнейшие вражеские действия или провокации. Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих родных, — констатировал спикер.

Напомним, что 15 февраля во время ракетного обстрела Украины взрывы прогремели в Киеве, Львове, Запорожье. Силы ПВО уничтожили 13 из 26 запущенных россиянами ракет.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.