Укр Рус
Укр Рус
Популярные
После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета
Из-за обстрела одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии
Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры
Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет
Пожар в Москве ночью 13 февраля: пылало над нефтеперерабатывающим заводом
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Может мстить за БДК Цезарь Куников: в Воздушных силах призвали не игнорировать тревоги

Ракета
Фото: Минобороны

Особенно сегодня, 15 февраля, украинцам советуют не игнорировать воздушные тревоги, поскольку РФ, скорее всего, захочет отомстить за потерю большого десантного корабля Цезарь Куников, который ушел под воду 14 февраля.

Об этом во время телемарафона Єдині новини заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Тревога (длилась с 10:53 до 12:02, — Ред.), связанная со взлетом МиГ-31К.  Но хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам, — сказал он.

Угроза атаки РФ 15 февраля

Как отметил Игнат, Россия, которая вчера понесла серьезную имиджевую и военную потерю — потопление большого десантного корабля Цезарь Куников, вероятно, захочет реабилитироваться в глазах собственного народа.

Сейчас смотрят

По его словам, оккупанты желают продемонстрировать прежде всего россиянам, как они отомстили за потерю судна, поэтому уже, скорее всего, транслируют какие-то картинки сегодняшней атаки по Украине.

— Поэтому не исключены дальнейшие вражеские действия или провокации. Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих родных, — констатировал спикер.

Напомним, что 15 февраля во время ракетного обстрела Украины взрывы прогремели в Киеве, Львове, Запорожье. Силы ПВО уничтожили 13 из 26 запущенных россиянами ракет.

Война в Украине, Російська агресія, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины
Російські окупанти
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы
Может мстить за БДК Цезарь Куников: в Воздушных силах призвали не игнорировать тревоги
В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки: в ВСУ заканчиваются снаряды
Джон Кірбі
РФ скрывает потери среди экипажа уничтоженного корабля Цезарь Куников — спикер ВМС
ВДК Цезар Куніков
Бои за Авдеевку: ситуация критическая, некоторые подразделения ВСУ работают на 360 градусов
Місто Авдіївка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь