Ракетный обстрел городов Украины, помощь от партнеров и “бововна” в РФ: главные новости 15 февраля

Украина подверглась очередному обстрелу со стороны РФ, во время которого по городам было выпущено 26 ракет. Под ударом оказались Киев, Львов, Запорожье и Днепр, а также Полтавская, Хмельницкая и Ивано-Франковская области.

Неспокойно было и в России. Так, на Алтае и в Белгороде были слышны взрывы. В частности, сообщалось о бавовне в районе российского оборонного завода.

Также сегодня прозвучали заявления от партнеров относительно помощи Украине, в частности от Германии о выделении €100 млн. О намерении предоставить тысячи дронов на $250 млн сообщила и Великобритания с Литвией. Со своей стороны Австралия выделила на поддержку обороны Украины $32 млн.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 15 февраля 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Ракетная атака РФ по Украине

15 февраля крупные города Украины, в частности, Киев, Львов, Запорожье и Днепр подверглись очередному обстрелу со стороны РФ. Неспокойно также было в Полтавской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Всего в течение этой атаки Россия выпустила по Украине 26 ракет, из которых 13 сбили наши силы ПВО.

В Киеве 15 февраля обошлось без жертв и разрушений — ни одна из вражеских ракет не достигла цели.

В двух населенных пунктах одного из районов Киевской области упали обломки ракет. В 7 частных домах побиты окна, повреждены фасады и крыши.

Во Львове РФ попала в электроподстанцию, в результате чего она была полностью уничтожена. Из-за взрывной волны после попадания другой ракеты в землю между жилыми многоэтажками были выбиты окна в около 30 домах на пяти улицах. Пострадали трое жителей окрестных домов.

В Запорожье было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, взрывной волной повреждены окна и крыши жилых домов. Во время атаки РФ пострадали шесть человек.

В Никопольском и Новомосковском районах Днепра силы ПВО уничтожили две ракеты.

Также произошло попадание в складское помещение в Миргородском районе Полтавской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Более подробно о ракетной атаке РФ по городам Украины читайте по ссылке.

Ситуация в Авдеевке

3-я ОШБр подтвердила передислокацию в Авдеевку. Это сделано с целью усиления украинских войск в этом районе.

— Авдеевский ад. Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, — говорится в сообщении.

Там отметили, что ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая.

Объективная обстановка в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства.

Заявления партнеров относительно помощи Украине

Украина получит тысячи дронов на сумму $250 млн. Это станет возможно в рамках коалиции, которую возглавят Великобритания и Латвия.

— Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается: в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов и выделили 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком беспилотников в Украине, — сказал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Великобритания увеличит и упорядочит предоставление Украине союзниками FPV-дронов.

По итогам встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в рамках Совета НАТО-Украина генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Северо-Атлантического Союза планируют поставить Украине миллион беспилотников.

В частности, глава НАТО также сказал, что задержка предоставления новой помощи США Украине (речь идет о $60 млрд) уже нанесла ущерб нашей стране на поле боя.

— Мы уже видим влияние того факта, что США не смогли принять решение, но я ожидаю, что США смогут принять решение, что Конгресс и Палата представителей договорятся о продолжении поддержки Украины, — сказал он журналистам.

Кроме того, о намерении предоставить Украине военную помощь на сумму €100 млн заявила и Германия.

На этот раз Бундесвер передаст украинским войскам:

противоминную технику MRV;

бомбы для оснащения малых беспилотников;

77 грузовиков MULTI 1A1;

комплекты запчастей для различных систем вооружения;

медикаменты и средства для оказания первой медпомощи.

Также Австралия приняла решение о выделении на поддержку обороны Украины $32 млн (50 млн австралийских долларов). Средства пойдут на закупку приоритетных военных средств.

Взрывы на Алтае и в Белгороде

На Алтае в районе российского оборонного завода 15 февраля прогремел взрыв. После этого в Алтайском крае РФ поднялся столб дыма над Бийском, где сосредоточен Федеральный научно-производственный центр Алтай (ФНПЦ Алтай).

Городской голова Бийска Виктор Щигрев заявил, что “бавовна”, которую слышали жители Бийска, — это обусловленные “технологическим процессом работы одного из предприятий города”. Однако очевидцы утверждают, что очаг взрыва был в районе режимного завода Федеральный научно-производственный центр Алтай.

В Белгороде во время объявленной в Украине воздушной тревоги раздались взрывы. В Минобороны РФ заявили, что их противовоздушная оборона якобы уничтожила аж 14 реактивных снарядов.

Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что следствием взрывов стали выбитые окна, поврежденный забор в семи частных домах, а также выбитые окна в квартирах. Кроме того, по его словам, был разрушен магазин и погибли пятеро человек (в том числе один ребенок), еще 18 человек, среди которых пятеро — дети, получили ранения.

В селе Шагаровка Белгородского района якобы зафиксированы повреждения в двух частных домах

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