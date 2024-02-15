Сколько работников с инвалидностью должно работать на предприятии: что предусматривает закон

В Евросоюзе успешно действует система quota-levy system, обязывающая все предприятия, компании и физических лиц-работодателей создавать рабочие места для людей с инвалидностью. В Украине также существует подобная система, регулируемая Законом №875-XII от 21.03.1991 Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью.

О том, сколько работников с инвалидностью должно работать на предприятии и чем грозит работодателям нарушение нормативов, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько работников с инвалидностью должно работать на предприятии – нормативы

Нормы трудоустройства лиц с инвалидностью установлены для всех предприятий, учреждений, организаций и ФЛП, которые используют наемный труд и имеют в штате более семи работников.

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Количество рабочих мест для лиц с инвалидностью составляет:

для штата от восьми до 25 работников – одно рабочее место;

для штата более 25 человек – 4% от средней численности работников в год.

Сколько работников с инвалидностью должно работать на предприятии – особенности расчета

Сколько работников с инвалидностью должно работать на предприятии, работодатели должны определять самостоятельно, а в случае выявления несоблюдения нормативов законом предусмотрена ответственность.

Сколько работников с инвалидностью должно работать на предприятии — рассчитывается с определенными особенностями:

работающие неполное рабочее время (неполный день, неделя или не в полную ставку) учитываются как одна штатная единица;

внутренние совместители, работающие больше, чем на ставку (занимают несколько должностей), учитываются также как одна штатная единица.

Следует отметить, что на работодателя не возлагается обязанность найти работника с инвалидностью на вакантное рабочее место. Достаточно его создать и сообщить об этом в службу занятости, в компетенции которой находится поиск соответствующих работников.

Ответственность работодателей в случае несоблюдения нормативов

За невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, установленного ст. 19 Закона №875, предусмотрены штрафные санкции.

Порядок уплаты штрафов и проведение проверок Гоструда регулирует Постановление №70 Кабмина. Штрафные санкции могут наложить как на предприятие, так и на должностных лиц, отвечающих за трудоустройство и увольнение работников.

Размер штрафа для должностных лиц составляет от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн). Решение о взыскании штрафа принимается в порядке на основании протокола об административном нарушении по ст. 1881 КоАП, составленного при проверке предприятия.

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