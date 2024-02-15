Украина Анастасия Кожушко, редактор ленты 15 февраля, 15:00 Защищено: В чем опасность российских фейков и как они влияют на сознание украинцев Фото: Факти ICTV Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: Сейчас смотрят ІПСО, Пропаганда Росії, Российская пропаганда, Росія, Фейк, Фейкові новини Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Прямой эфир ICTV Live Материалы по теме РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины США запустили шесть спутников для обнаружения гиперзвуковых и баллистических ракет Мощная ударная волна и столб дыма: на Алтае произошел взрыв на оборонном заводе Шпионил для спецслужб РФ и Ирана: в Николаеве задержали инженера оборонного завода Северная Корея начала отправлять в Россию своих рабочих — СМИ