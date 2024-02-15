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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Защищено: В чем опасность российских фейков и как они влияют на сознание украинцев

Фейки, Фейкові новини
Фото: Факти ICTV

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Защищено: В чем опасность российских фейков и как они влияют на сознание украинцев

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