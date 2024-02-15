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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина перехватила инициативу на море: британская разведка об уничтожении БДК Цезарь Куников

цезар куніков

Уничтожение украинскими военными российского большого десантного корабля Цезарь Куников, скорее всего, еще больше ограничит ресурсы РФ в Черном море.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в социальной сети X.

В ведомстве считают, что это также сделает логистическую цепочку вражеского Черноморского флота уязвимой для новых атак.

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— На это судно возлагали большие надежды относительно материально-технического обеспечения Черноморского флота и войны России в Украине. Потеря судна почти наверняка еще больше ограничит ограниченные российские ресурсы в Черном море и сделает логистическую цепочку Черноморского флота уязвимой для новых атак, — говорится в сообщении.

Кроме того, если закроют так называемый Керченский мост, то это еще больше уменьшит резервы, необходимые для перевозок между материковой Россией и оккупированным Крымским полуостровом.

В британской разведке отмечают, что “изобретательность Украины, скорее всего, помешала России свободно действовать в западной части Черного моря и позволила перехватить у РФ инициативу на море”.

Результати перекладу Уничтожение БДК Цезарь Куников — британская разведка назвала последствия

Инфографика: Факты ICTV

Что известно об уничтожении БДК Цезарь Куников

14 февраля стало известно, что ВСУ совместно с ГУР уничтожили большой десантный корабль оккупантов Цезарь Куников. В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского большого десантного корабля в Черном море.

В ВМС Украины сообщили, что после уничтожения БДК Цезарь Куников в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота РФ в строю остается только пять единиц.

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Украина перехватила инициативу на море: британская разведка об уничтожении БДК Цезарь Куников

Фото: Черноморский флот РФ

Война в Украине, Великобритания, Кораблі, Черное море
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