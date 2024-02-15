За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 950 российских оккупантов.

Таким образом на 722-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 399 тыс.

Кроме того, украинские защитники потопили большой десантный корабль Цезарь Куников.

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Также ВСУ сожгли девять танков, 47 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, 29 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одну единицу специальной техники.

Потери РФ на 15 февраля 2024

личного состава – около 399 090 (+950),

танков ‒ 6 442 (+9),

боевых бронированных машин – 12 090 (+47),

артиллерийских систем – 9 620 (+54),

реактивных систем залпового огня – 984,

средств противовоздушной обороны ‒ 671,

самолетов – 332,

вертолетов – 325,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 404 (+33),

крылатых ракет ‒ 1 882,

кораблей (катеров) ‒ 25 (+1),

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 691 (+29),

специальной техники – 1 524 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 722-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны России

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