Бои за Авдеевку: несколько наших бойцов попали в плен
16 февраля несколько воинов Сил обороны во время выхода из разрушенных врагом позиций в Авдеевке были захвачены в плен российскими захватчиками.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.
Точное количество украинских бойцов, которые попали в плен к противнику генерал предварительно не назвал. Однако подчеркнул, что Украина будет бороться за освобождение каждого.
Тарнавский добавил, что приоритетом для военного командования на Авдеевском направлении остается сохранение жизни военных. Поэтому в случае потребности, украинские защитники продолжат маневрами выходить из разрушенных позиций и закрепляться на новых рубежах обороны.
Что известно о боях в Авдеевке
В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Противник массировано наносит удары, применяя авиацию, не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.
Тарнавский сообщил, что украинские войска используют все имеющиеся ресурсы для сдерживания врага. Проводится плановое усиление боевых подразделений на позициях.
Силы обороны проводят рейдово-ударные действия, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки. По поручению главнокомандующего Александра Сырского, защитникам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения.