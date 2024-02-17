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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

Бои за Авдеевку: несколько наших бойцов попали в плен

Авдіївка

16 февраля несколько воинов Сил обороны во время выхода из разрушенных врагом позиций в Авдеевке были захвачены в плен российскими захватчиками.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командующий стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

Точное количество украинских бойцов, которые попали в плен к противнику генерал предварительно не назвал. Однако подчеркнул, что Украина будет бороться за освобождение каждого.

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Тарнавский добавил, что приоритетом для военного командования на Авдеевском направлении остается сохранение жизни военных. Поэтому в случае потребности, украинские защитники продолжат маневрами выходить из разрушенных позиций и закрепляться на новых рубежах обороны.

Что известно о боях в Авдеевке

В пределах Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Противник массировано наносит удары, применяя авиацию,  не прекращает штурмы одновременно с нескольких направлений.

Тарнавский сообщил, что украинские войска используют все имеющиеся ресурсы для сдерживания врага. Проводится плановое усиление боевых подразделений на позициях.

Силы обороны проводят рейдово-ударные действия, чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки.  По поручению главнокомандующего Александра Сырского, защитникам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения.

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Авдеевка, Война в Украине, Олег Тарнавський, полон, полонені
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