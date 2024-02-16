Плохая, но не критическая: Буданов оценил ситуацию на фронте

Cитуация на фронте плохая, но не критическая. При этом снарядов действительно не хватает по объективным причинам.

Об этом в интервью французскому изданию Liberation рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Плохая (ситуация на фронте, — Ред.), но не критическая. Действительно, не хватает снарядов, и на это есть объективные причины, — сказал он.

Также Буданов заявил, что в длительной войне побеждает тот, кто имеет более мощную экономику и логистику.

Сейчас смотрят

Буданов о войне в Украине

По словам начальника ГУР, война в Украине не является уникальной.

— Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное — от подводных лодок до стратегической авиации — используется уже давно, — отметил он.

По мнению Буданова, никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход длительной войны — гораздо важнее другие факторы.

— Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику, — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что ситуация на Авдеевском направлении Донецкой области является критической, а в ВСУ заканчиваются снаряды. Поэтому, как отметил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби, Конгрессу США больше не стоит медлить с принятием нового пакета помощи для Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.