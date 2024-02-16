Польские фермеры заблокировали шестой КПП: ситуация на границе 16 февраля

По состоянию на 16 февраля на границе Украины с Польшей заблокировано шесть пунктов пропуска. К пяти, где утром было затруднено движение грузовиков из-за протестов польских аграриев, около 11:10 добавился КПП Краковец — Корчева.

Поэтому в Госпогранслужбе предупредили об осложнении движения как на выезд из Польши, так и на въезд.

— На въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1 730 грузовиков. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не планируется, — уточнили украинские пограничники.

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Перед этим спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что на границе заблокированы пять пунктов пропуска — Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг и Угринов.

— В очередях по ту сторону границы совокупно на всех этих направлениях стоят 1 400 грузовиков, больше всего — напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. Меньше всего — напротив пунктов Устилуг и Угринов, — подчеркнул он.

Соответственно, по его словам, водители пытаются пересечь границу в тех пунктах, где это возможно. Один из них — это Краковец, где утром также были очереди — примерно 1 750 грузовиков.

— То есть здесь самая большая очередь на всех направлениях на границе с Польшей, — добавил спикер ГПСУ.

Возможны ли задержки гуманитарки на границе

Демченко считает, что из-за блокирования КПП на границе Украины с Польшей, вероятно, возможны задержки с пропуском гуманитарной помощи.

— При том количестве пересечений границы, которое мы имеем по движению грузовиков, у меня также есть сомнения, что участники этой блокады пропускают необходимое количество или возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем направлениям, — сказал спикер.

Он предположил, что протестующие не выделяют в этом потоке грузовики, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы в Украину.

Источник : Госпогранслужба

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