Отход с позиции Зенит в Авдеевке, соглашение с Германией и смерть Навального: главные новости 16 февраля

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Германию подписал соглашение о гарантиях безопасности с канцлером страны Олафом Шольцом, что является важным шагом в поддержке нашего государства в борьбе против агрессии РФ. Также Германия объявила о новом пакете помощи, в который вошли системы Skynex, ракеты для IRIS-T и прочее.

Ситуация в Авдеевке остается сложной, наши защитники были вынуждены отойти с позиции Зенит в окрестностях города. Однако, по словам командования, это не дает врагу стратегического преимущества.

В России умер оппозиционный политик Алексей Навальный, который за свою карьеру неоднократно высказывался о Крыме и войне в Украине. Это произошло в исправительной колонии во время прогулки.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 16 февраля 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Соглашение по безопасности с Германией и €1,1 млрд помощи

Во время визита президента Владимира Зеленского 16 февраля в Берлин было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия.

Этим соглашением Германия подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных границ с 1991 года.

Также Берлин намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется — до полного восстановления территориальной целостности.

Кроме того, Германия объявила о новом пакете помощи для Украины в размере €1,1 млрд, в который войдут 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. комплектов амуниции, две системы Skynex и ракеты для IRIS-T.

Отход ВСУ с позиции Зенит в Авдеевке

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что украинские защитники отошли с позиции Зенит на окраине Авдеевки.

Такое решение было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

— Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции, — добавил он.

В частности, пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин, говоря об обороне Авдеевки, заявил, что РФ сбрасывает десятки авиабомб и фосфорные снаряды.

— Очень сложная, критическая ситуация. Враг продолжает давление — это невероятное соотношение двух армий (на уровне бригад — 7 к 1). Плюс оккупанты начали применять форфорные боеприпасы, увеличили использование управляемых авиабомб (КАБ), — сказал он.

Смерть Навального

16 февраля стало известно, что в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе умер российский политик Алексей Навальный, который за свою карьеру неоднократно высказывался о Крыме и войне в Украине.

Ему стало плохо после прогулки, почти сразу Навальный потерял сознание. В УФСИН РФ по Ямало-Ненецкому округу заявили, что “немедленно прибыли медицинские работники учреждения, вызвали скорую медицинскую помощь”. Сейчас причина его смерти устанавливается.

В российских Тelegram-каналах предполагают, что смерть мог вызвать тромб.

Новость о кончине Алексея Навального прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

— Очевидно: он убит Путиным, как и тысячи других подверженных пыткам и замученных одним этим существом, — заявил он на пресс-конференции с канцлером Германии в Берлине.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Навального лишь одной из многочисленных жертв кремлевского режима.

— Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов, Навальный — это лишь некоторые из самых известных имен в длинном списке критиков, убитых Путиным, — указал Кулеба.

Возвращение тел 58 защитников

Украина вернула тела еще 58 погибших украинских защитников. Теперь Вооруженные силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения.

Там их передадут правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.

После идентификации тел родные смогут похоронить погибших защитников.

Взрывы на Полтавщине и в Кропивницком

Враг ударил по Полтавской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

— Враг нанес удары по территории Полтавщины. Второй раз за сутки. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

В Кропивницком днем прогремели взрывы. Также обошлось без пострадавших и разрушений, проинформировал начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Ситуация на украино-польской границе

Польские фермеры заблокировали шестой КПП Краковец — Корчева. Так, по состоянию на 16 февраля, на границе Украины с Польшей заблокировано шесть пунктов пропуска.

— На въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1 730 грузовиков. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не планируется, — уточнили украинские пограничники.

Заблокированными также остаются Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг и Угринов.

– В очередях по ту сторону границы совокупно на всех этих направлениях стоят 1 400 грузовиков, больше всего — напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. Меньше всего — напротив пунктов Устилуг и Угринов, – сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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