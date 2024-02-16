Военно-учетные документы: что это – объясняет юрист

В Украине без действительного военного билета или документа о взятии на учет военнообязанный не сможет устроиться на работу или поступить в учебное заведение. Поэтому важно знать, что это за документы и как их получить. Что такое военно-учетные документы – читайте в материале.

Военно-учетные документы: что это такое и как получить

По словам юриста Радиона Кирилкина, в военно-учетные документы чаще всего входят:

удостоверение о приписке к призывному участку;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

То есть призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а для военнообязанных и военнослужащих – военный билет или временное удостоверение.

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Для того, чтобы получить военно-учетные документы, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки.

Что такое удостоверение о приписке: простое объяснение

Удостоверение о приписке — это тип документа, который выдается украинцам, приписанным к призывным участкам.

Приписка мужчин к призывным участкам производится для того, чтобы взять их на военный учет, определить имеющиеся призывные ресурсы, степень годности к военной службе, установить образовательный уровень полученной специальности или профессии, уровень физической подготовки, изучить личные качества.

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