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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ 16 февраля превысили 400 тысяч: ВСУ за сутки уничтожили 1210 оккупантов

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 210 российских оккупантов.

Таким образом по состоянию на 723 сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили 400 тыс.

Потери РФ на 16 февраля 2024

  • личного состава – около 400 300 (+1 210),
  • танков ‒ 6 465 (+23),
  • боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39),
  • артиллерийских систем – 9 641 (+21),
  • реактивных систем залпового огня – 984,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 671,
  • самолетов – 332,
  • вертолетов – 325,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 895 (+13),
  • кораблей (катеров) ‒ 25,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25),
  • специальной техники – 1 528 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Потери РФ, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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