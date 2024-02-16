Татьяна Забожко, редактор ленты
Потери РФ 16 февраля превысили 400 тысяч: ВСУ за сутки уничтожили 1210 оккупантов
За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 210 российских оккупантов.
Таким образом по состоянию на 723 сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили 400 тыс.
Потери РФ на 16 февраля 2024
- личного состава – около 400 300 (+1 210),
- танков ‒ 6 465 (+23),
- боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39),
- артиллерийских систем – 9 641 (+21),
- реактивных систем залпового огня – 984,
- средств противовоздушной обороны ‒ 671,
- самолетов – 332,
- вертолетов – 325,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 895 (+13),
- кораблей (катеров) ‒ 25,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25),
- специальной техники – 1 528 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.