Потери РФ 16 февраля превысили 400 тысяч: ВСУ за сутки уничтожили 1210 оккупантов

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 210 российских оккупантов.

Таким образом по состоянию на 723 сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ превысили 400 тыс.

Потери РФ на 16 февраля 2024

личного состава – около 400 300 (+1 210),

танков ‒ 6 465 (+23),

боевых бронированных машин ‒ 12 129 (+39),

артиллерийских систем – 9 641 (+21),

реактивных систем залпового огня – 984,

средств противовоздушной обороны ‒ 671,

самолетов – 332,

вертолетов – 325,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 408 (+4),

крылатых ракет ‒ 1 895 (+13),

кораблей (катеров) ‒ 25,

подлодок ‒ 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 12 716 (+25),

специальной техники – 1 528 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

Сейчас смотрят

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.