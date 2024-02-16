Взрывы в Миргороде и активные бои за Авдеевку: главные события ночи 16 февраля

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов девяти областей.

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Бои за Авдеевку: ситуация критическая

В районе Авдеевки критическая ситуация. Соотношение войск там на сегодня на одну бригаду ВСУ семь бригад оккупантов. Об этом сообщил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

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— Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время Вагнера, то там была смесь между зеками и спецурой, а здесь механизированные линейные бригады РФ и специалисты из ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ — Ред.). То есть это, наверное, самый серьезный кулак Российской Федерации в Украине, — сказал он.

Сейчас в районе Авдеевки украинские силы находятся в сложном формате обороны.

В Белом доме заявили об угрозе потери Авдеевки

В Белом доме бои на Авдеевском направлении считают критическими, поэтому Конгрессу США не стоит медлить с принятием нового пакета помощи для Украины. Иначе у ВСУ не будет ресурсов держать оборону, и Авдеевку возьмут под контроль российские оккупанты. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби во время брифинга с американской прессой.

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы

В ночь на 16 февраля прогремели мощные взрывы в Миргороде Полтавской области.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Миргорода зафиксировано движение ракет, вероятно, типа Х-59.

РФ скрывает потери среди экипажа корабля Цезарь Куников

РФ скрывает потери среди экипажа большого десантного корабля Цезарь Куников, который пошел на дно 14 февраля.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что сейчас трудно установить точное количество погибших и раненых членов экипажа корабля Цезарь Куников. Официально на борту корабля было 87 членов экипажа.

Украинских морпехов будут обучать управлению катерами в Норвегии

Весной норвежские военнослужащие начнут обучать украинских морских пехотинцев управлению малыми катерами. Эти учения станут первым шагом в работе морской коалиции, которую Норвегия координирует с Великобританией.

По информации Минобороны Норвегии, коалиция будет поставлять корабли и другие транспортные средства Украине, поможет в развитии морской пехоты.

В Палате представителей не одобрили помощь Украине и объявили перерыв

Президент США Джо Байден в своем Twitter (X) написал, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, “не будет забыт”.

— Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, — подчеркнул он.

Байден поручил провести переговоры с РФ по ядерному оружию в космосе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил своей администрации провести переговоры с Россией относительно вероятного испытания ядерной боеголовки в космическом пространстве. Об этом сообщил представитель Госдепа США Джон Кирби.

Он отметил, что Вашингтон имеет небезосновательные опасения, что подобный эксперимент может иметь негативные последствия для Земли, но не стал раскрывать подробности.

РФ вербует наемников из ряда стран для войны против Украины

Российские спецслужбы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии для войны против Украины.

По информации Центра национального сопротивления, преимущественно российские оккупанты используют иностранных наемников для штурма позиций Сил обороны Украины. Иностранцев готовят на территории России, а в дальнейшем отправляют в Украину.

Заработные платы обещают от $2 тыс. до 4 тыс., однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 723-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине

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