Украинские войска вышли из Авдеевки
Украинские подразделения отходят из Авдеевки из-за ситуации вокруг города и с целью сохранения жизни и здоровья военных.
Об этом 17 февраля на своей Facebook-странице сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Обстановка в Авдеевке
— Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах, — сообщил он.
Главком ВСУ отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.
— Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем, — написал он.
Авдеевка: единственно правильное решение
Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) Таврия Александр Тарнавский также прокомментировал решение высшего военного командования.
— Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками — это единственно правильное решение, — написал он.
Тарнавский объявил, что благодаря этому окружение украинских войск не было допущено, личный состав выведен, а защитники ВСУ заняли оборону на определенных рубежах.
Авдеевка — карта боевых действий
На карте боевых действий в Авдеевке, представленной проектом DeepState, можно наблюдать, что враг перерезал основную дорогу в центре города.
Ранее, анализируя обстановку в городе, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявлял, что потеря Авдеевки не дает оккупантам значительных преимуществ, когда же для Украины это не является поражением.