Украинские войска вышли из Авдеевки

Украинские подразделения отходят из Авдеевки из-за ситуации вокруг города и с целью сохранения жизни и здоровья военных.

Об этом 17 февраля на своей Facebook-странице сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Обстановка в Авдеевке

— Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах, — сообщил он.

Главком ВСУ отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

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— Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем, — написал он.

Авдеевка: единственно правильное решение

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) Таврия Александр Тарнавский также прокомментировал решение высшего военного командования.

— Согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбежками — это единственно правильное решение, — написал он.

Тарнавский объявил, что благодаря этому окружение украинских войск не было допущено, личный состав выведен, а защитники ВСУ заняли оборону на определенных рубежах.

Авдеевка — карта боевых действий

На карте боевых действий в Авдеевке, представленной проектом DeepState, можно наблюдать, что враг перерезал основную дорогу в центре города.

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Ранее, анализируя обстановку в городе, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявлял, что потеря Авдеевки не дает оккупантам значительных преимуществ, когда же для Украины это не является поражением.

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