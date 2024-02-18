Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2024 года
Ситуация в Украине на 18 февраля 2024 года
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурма.
Потери РФ в войне на 18 февраля 2024 года
- личного состава — около 402 430 (+1080) человек,
- танков — 6487 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед,
- артиллерийских систем — 9709 (+40) ед,
- РСЗО — 984 ед,
- средств ПВО — 674 (+3) ед,
- самолетов — 335 (+3) ед,
- вертолетов — 325 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36) ед,
- крылатых ракет — 1898 (+2) ед,
- кораблей/катеров — 25 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед,
- специальной техники — 1540 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: 128 ОГШБр