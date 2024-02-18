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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте

військові війна

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2024 года

Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 18 февраля 2024 года

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурма.

Потери РФ в войне на 18 февраля 2024 года

  • личного состава — около 402 430 (+1080) человек,
  • танков — 6487 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед,
  • артиллерийских систем — 9709 (+40) ед,
  • РСЗО — 984 ед,
  • средств ПВО — 674 (+3) ед,
  • самолетов — 335 (+3) ед,
  • вертолетов — 325 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36) ед,
  • крылатых ракет — 1898 (+2) ед,
  • кораблей/катеров — 25 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед,
  • специальной техники — 1540 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 128 ОГШБр

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
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Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте

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