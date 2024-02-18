Карта боевых действий на 18 февраля 2024 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 18 февраля 2024 года

Ситуация в Украине на 18 февраля 2024 года

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 14 атак оккупантов у Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили две атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурма.

Потери РФ в войне на 18 февраля 2024 года

личного состава — около 402 430 (+1080) человек,

танков — 6487 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 12198 (+53) ед,

артиллерийских систем — 9709 (+40) ед,

РСЗО — 984 ед,

средств ПВО — 674 (+3) ед,

самолетов — 335 (+3) ед,

вертолетов — 325 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7449 (+36) ед,

крылатых ракет — 1898 (+2) ед,

кораблей/катеров — 25 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12736 (+2) ед,

специальной техники — 1540 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 725-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 128 ОГШБр

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