Карта боевых действий на 19 февраля 2024 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 102 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2024 года

Ситуация в Украине на 19 февраля 2024 года

На Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Потери РФ на 19.02.2024:

личного состава — около 403 720 (+1290) человек,

танков — 6498 (+11) ед,

боевых бронированных машин — 12232 (+34) ед,

артиллерийских систем — 9733 (+24) ед,

РСЗО — 986 (+2) ед,

средств ПВО — 674 ед,

самолетов — 336 (+1) ед,

вертолетов — 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7460 (+11) ед,

крылатых ракет — 1898 ед,

кораблей/катеров — 25 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12767 (+31) ед,

специальной техники — 1545 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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