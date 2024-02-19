На ВОТ прибыли спецотряды из Кремля для имитации результатов “выборов” Путина – ГУР

Кремль отправил на оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работой “избирательных комиссий” во время так называемых выборов президента.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Указано, что одна из задач этих отрядов — до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к “голосованию” работников предприятий, а также предоставить прогноз “поддержки” российского диктатора Владимира Путина.

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В ГУР также отметили, что Кремль утвердил новый порядок проведения “голосования” на временно оккупированных украинских территориях.

Так, принять участие в незаконных выборах можно будет как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.

— Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления “неблагонадежных” украинцев для осуществления репрессий, — говорится в сообщении.

Оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы 85% поддержки Путина на ВОТ, а также продвигают систему “мобильный избиратель”, что позволяет “проголосовать” онлайн на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее украинские разведчики сообщили, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики массово блокируют трансляцию украинских медиа, насаждая в информационном пространстве “русский мир”.

Источник : ГУР

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