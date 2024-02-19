Паника среди оккупантов была огромная: Павлюк об атаках на аэродромы РФ в начале войны

Рано утром 25 февраля 2022 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому Миллерово в Ростовской области. Потому что полное превосходство врага в воздухе не давало украинским войскам поднять голову.

Об этом в интервью проекту Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он напомнил, что с лета 2021 года возглавлял Операции объединенных сил на Востоке Украины. А в начале полномасштабной войны первые вражеские ракеты как раз и прилетели в командный пункт ООС. Ракеты били точно в цель, но весь личный состав еще с вечера спустили в подземные укрытия, что и спасло людям жизнь.

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По словам Александра Павлюка, особенно напряженными были первые три дня полномасштабного вторжения, в том числе из-за постоянных авиационных ударов.

— Мы тогда вынуждены были в первый день нанести поражение противнику на его территории — по аэродрому Миллерово, потому что полное преимущество в воздухе не давало нашим войскам поднять голову, — отметил генерал-лейтенант.

Удар по аэродромам РФ в начале войны

Для удара по аэродрому Миллерово украинские военные разместили Точки У почти на линии соприкосновения с противниками.

— Артиллеристы молодцы, они четко сработали. Паника среди россиян была огромная, никто не ожидал, что по территории России нанесут удар в первый же день войны, — подчеркнул военный.

Именно благодаря ударам по российским аэродромам оккупанты сделали паузу, переместили свои самолеты на другие аэродромы.

Александр Павлюк отметил, что в первый день ВСУ удалось уничтожить семь самолетов. Это дало нашим военным возможность разобраться с ситуацией, сосредоточиться и в дальнейшем уже более эффективно работать по вражеским средствам воздушного нападения.

По его мнению, такие удары по российской территории дали россиянам понять, что не все так будет просто, что эта война не на два-три дня.

Заметим, что на аэродроме Миллерово базировались истребители Су-30СМ, Су-25 и вертолеты.

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