Расследование расстрела пленных ВСУ и кибератака на украинские СМИ: события ночи 19 февраля

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В целом враг нанес три ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

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Кибератака на украинские СМИ

В воскресенье, 18 февраля неизвестные хакеры атаковали несколько украинских СМИ. О взломах сайтов и аккаунтов в соцсетях сообщили Украинская правда, Апостроф, Телеграф и Liga.net.

Редакция УП потеряла доступ к аккаунту в соцсети Х (Twitter), а на странице начали появляться фейки. В частности, там разместили фейковую информацию о якобы разгроме российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

Издание Апостроф сообщило, что на сайте вышел материал о том, что в Авдеевке якобы разгромили элитные части ВСУ, а украинские защитники якобы бегут с позиций, бросают технику и раненых.

Польские перевозчики заблокировали Дорогуск — Ягодин

18 февраля польские перевозчики полностью заблокировали пункт пропуска Дорогуск — Ягодин. Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор границу не пересек ни один грузовик.

В Польше мужчина жестоко убил украинку

В польском городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства нашли мертвой 38-летнюю украинку. Погибшая была уроженкой Тернопольской области.

Тело 38-летней женщины нашли в коридоре при входе в многоквартирный дом. Убийцей оказался 48-летний мужчина. Он нанес украинке 20 ударов ножом. Его задержали через три часа после убийства. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

РФ запустила ТВ-пропаганду на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики массово блокируют трансляцию украинских медиа, насаждая в информационном пространстве “русский мир”. Россияне установили более 18 тыс. соответствующих устройств во временно подконтрольных им общинах Херсонской области.

В Донецком регионе проводится переход на программное обеспечение коммуникационных услуг и работы оккупационных администраций. Также оккупанты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи: в 2023-24 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а на Херсонщине — более 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в захваченном регионе.

Расстрелянных пленных ВСУ в Авдеевке опознали на видео

Донецкая областная прокуратура начала расследование жестокого расстрела военнопленных ВСУ на Авдеевском направлении (ч. 2 ст. 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

По данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из Тelegram-каналов опубликовали сообщение о расстреле шести пленных из механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

Также в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов в лесополосе вблизи с. Веселое Бахмутского района.

Оккупанты пытаются захватить Ласточкино

На Авдеевском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районах Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Желанное, Орловка, Семеновка Донецкой области.

Зеленский о новых соглашениях по безопасности с Германией и Францией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью по итогам Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что соглашения в сфере безопасности и военной помощи, заключенные с Германией, Францией, не являются альтернативой военной помощи со стороны США.

— Три соглашения есть сегодня у нас. Был разговор еще с несколькими странами. Есть договоренности по безопасности соглашений… согласовано еще несколько соглашений, и мы будем наращивать эти гарантии безопасности, — заявил президент.

Войны в Украине и Ближнем Востоке могут привести к падению акций в США

Согласно анализу Bloomberg сотен отчетов о прибылях и убытках, мировые потрясения и прежде всего войны в Украине и Ближнем Востоке угрожают падением стоимости акций на рынке США.

Цены на сырую нефть выросли в этом году частично из-за опасений, что война между Израилем и группировкой ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт. В то же время контейнеровозы вынуждены избегать Красного моря и Суэцкого канала после атак хуситов, поддерживаемых Ираном, в рамках кампании против израильтян.

Инвесторы рассматривают геополитику как второй по величине риск цен на акции после инфляции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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