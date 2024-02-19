У ВСУ есть возможности остановить наступление россиян к западу от Авдеевки — ISW

Силы обороны Украины способны создать новые оборонные рубежи недалеко от Авдеевки и остановить наступление войск РФ на этом участке фронта.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

18 февраля Министерство обороны России заявило, что подразделения российской Центральной группировки войск полностью захватили Авдеевку, продвинувшись вглубь на 8,6 километров. В ведомстве добавили, что войска РФ продолжают наступление с целью захвата дополнительных территорий в Донецкой области.

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Несколько российских блогеров заявили, что ВСУ якобы не хватает хорошо подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки, и что оккупационные войска смогут продвинуться дальше в западную часть Донецкой области из-за “паники” и “дезорганизации” украинских войск, отходящих из города.

— ISW до сих пор не видел видеозаписей беспорядочного отхода украинских войск, которые бы подтверждали эти российские заявления, — указывают аналитики.

В то же время один российский милблогер утверждал, что широкомасштабный крах Авдеевского фронта “маловероятен”, поскольку ВСУ отходят на подготовленные оборонительные рубежи. Он также добавил, что российское понимание украинских оборонительных возможностей на этом участке фронта отличается от источника к источнику.

В Институте добавили, что имеющиеся снимки, которые пока не будут представлять или описывать более подробно, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины, не подтверждают то, что украинским силам не хватает подготовленных оборонительных позиций к западу от Авдеевки.

Украинское командование также недавно перебросило на направление новые подразделения, чтобы контратаковать российские войска и обеспечить коридор для эвакуации украинских подразделений, отходящих из Авдеевки.

В ISW считают, что эти новые подразделения, вероятно, способны занять и удерживать оборонительные позиции против войск РФ, ослабленных в результате штурмов города.

— Российские войска, понесшие значительные потери в личном составе и технике при захвате Авдеевки, вероятно, достигнут кульминации, когда столкнутся с относительно свежими украинскими подразделениями, которые займут подготовленные оборонительные позиции, — резюмируют в Институте.

Отход ВСУ из Авдеевки

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения отходят из Авдеевки из-за ситуации вокруг города и с целью сохранения жизни и здоровья военных.

В ВСУ отметили, что за четыре месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции потери РФ превысили 47 тыс. убитыми, также уничтожены сотни единиц боевой техники врага.

Фото: командование ООС

Источник : ISW

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