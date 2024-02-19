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В оккупированной Макеевке горит нефтебаза — вероятно, после прилета

В окупованій Макіївці горить нафтобаза

О пожаре на нефтебазе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром 19 февраля сообщают местные паблики. Говорят, что, вероятно, причиной возгорания стал прилет.

Сеть пестрит многочисленными видео и фото с последствиями — столб черного дыма видно за несколько километров, даже в Донецке, который в 15 км.

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Позже там сообщили, что якобы в результате обстрела Макеевки обесточены несколько подстанций — без электричества 15 котельных и жители поселков Крупской, Горького, Карла Маркса и Первомайский.

Сегодня утром также стало известно, что в оккупированном поселке Рыбацкое, что к югу от Мариуполя, упала воздушная цель, вероятно, вражеский самолет.

Очевидцы слышали два взрыва. Более точной информации пока нет.

Фото: скрин видео

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Пожар, Російська агресія
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