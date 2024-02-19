Зеленский приехал под Купянск: проверил передовые позиции и вручил награды

Президент Владимир Зеленский 19 февраля побывал в батальонном командном пункте 14 ОМБр имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска на Харьковщине.

На передовой глава государства ознакомился с оперативной ситуацией на соответствующем участке фронта.

Комбриг Алексей Трубников рассказал президенту об опыте применения дронов различных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с вражескими БпЛА с помощью систем РЭБ.

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Также обсудили обеспечение техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.

Зеленский пообщался с военными и наградил защитников.

В частности, звание Героя Украины присвоено полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а ныне командует 95 отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

С началом полномасштабного вторжения РФ участвовал в обороне и освобождении ряда населенных пунктов в Николаевской области, с конца 2022-го подразделения под руководством Апостола осуществляют успешные оборонительные и штурмовые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Полковник Александр Луценко получил награду президента Крест боевых заслуг, а другие военные подразделения — ордена Богдана Хмельницкого III степени и За мужество II-III степеней.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 726-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Офис президента

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