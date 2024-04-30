Проведена атака беспилотников СБУ вместе с Силами обороны по российскому военному аэродрому Кущевская на Кубани 27 апреля, вероятно, заставит РФ рассредоточить истребители, а также перераспределить средства противовоздушной обороны для закрытия пробелов.

Об этом информирует разведка Великобритании.

— Способность Украины препятствовать российской тактической обороне, в частности использование планирующих бомб, является ключевой для более широкой обороны линии фронта. На видео из открытых источников видно, как несколько комплектов планирующих бомб было уничтожено на аэродроме. Этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства противовоздушной обороны для закрытия пробелов, — говорится в сообщении.

Атака дронов по аэродрому Кущевская и заводам РФ

27 апреля для нанесения ударов по аэродрому Кущевская и нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае были применены беспилотные летательные аппараты.

Сейчас смотрят

— На аэродроме Кущевская размещен ряд российских истребителей, в том числе СУ-34 и Су-35С. Они ежедневно используются для нанесения ударов по позициям украинского фронта, включая интенсивное использование планирующих бомб, — говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что российские истребители с Кущевской и ряде других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 боевых вылетов в день.

Аналитики считают, что способность дронов СБУ выводить из строя российскую тактическую авиацию, в частности, планирующие бомбы, уменьшит интенсивность авиационных атак РФ на линии фронта.

Фото: SHOT

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.