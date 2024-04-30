Сопровождение человека с инвалидностью II группы за границу: кто имеет право и какие документы понадобятся
Чтобы избежать недоразумений при пересечении границы, нужно знать, кто именно может осуществлять сопровождение людей с инвалидностью II группы и какие для этого нужны документы. Как в 2024 году выехать за границу с человеком с инвалидностью — читайте в материале Фактов ICTV.
Во время действия военного положения выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу ограничен. Пересекать границу имеют право определенные категории лиц. Сейчас такое право предоставлено лицам, имеющим жену с инвалидностью I, II, III группы или родителей или родителей жены с инвалидностью I и II группы.
Осуществлять сопровождение человека с инвалидностью за пределы Украины могут:
- лица, находящиеся в родственных отношениях с человеком с инвалидностью (супруги, дети могут сопровождать родителей или наоборот);
- юридическое или физическое лицо, постоянно ухаживающее за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);
- представитель организации, осуществляющей социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.
Сопровождение лица с инвалидностью II группы: как выехать за границу
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 57 от 27 января 1995 года во время военного положения пересекать государственную границу имеют право те граждане Украины, которые постоянно ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, сопровождают лиц с инвалидностью II группы, детей с инвалидностью II группы и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.
Согласно правилам, пересечь границу через пропускной пункт можно только сопровождая человека с инвалидностью. То есть сам факт наличия лица с инвалидностью не предоставляет военнообязанному человеку права на самостоятельное пересечение границы.
Самостоятельно пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью возможно только, если такой человек уже находится за границей. Для этого сотруднику пограничной службы необходимо предоставить справку о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.
Обратите внимание: сопровождающие лица должны вернуться в Украину не позднее чем лицо, которое они сопровождали. Если человек с инвалидностью вернется из-за границы без сопровождающего — это будет считаться нарушением.
Какие документы понадобятся для выезда за границу с человеком с инвалидностью II группы
Для пересечения границы необходимо предоставить полный пакет документов, перечень которых зависит от того, кто является сопровождающим и кого сопровождают.
Сопровождение жены с инвалидностью
Осуществить сопровождение жены с инвалидностью на границе может ее официальный муж при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи:
- справка МСЭК об инвалидности II группы;
- свидетельство о браке;
- пенсионное удостоверение.
Сопровождение собственных родителей или родителей жены
Для пересечения границы при сопровождении собственных родителей или родителей жены необходимо иметь следующие документы:
- документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание — выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке;
- справка МСЭК об инвалидности II группы;
- пенсионное удостоверение;
- справка ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;
- акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.
Сопровождение детей с инвалидностью II группы
Сопровождать детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины может мать или отец, опекун, попечитель, приемные родители, родители-воспитатели. Сопровождение также может осуществляться совершеннолетним братом, сестрой, бабушкой, дедом, мачехой, отчимом с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации. Это возможно при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи.
Для выезда за пределы Украины при сопровождении детей с инвалидностью необходимы:
- Документы, подтверждающие родственные связи (в случае сопровождения отцом или матерью);
- Документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью — в случае осуществления сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями).
Приведенные выше документы могут быть предоставлены как в оригинале, так и в виде нотариально заверенной копии. В пересечении границы лицам могут отказать, если не было предоставлено полного пакета документов.
Особенности сопровождения лица с инвалидностью II группы за границу
По прибытии лица с инвалидностью и сопровождающего лица на место временного пребывания за пределами Украины необходимо в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью на консульский учет.
Консульское учреждение в течение одного рабочего дня обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Национальную социальную службу о взятии лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульский учет.