Сегодня, 1 мая, село Золочев Харьковской области оказалось под обстрелом России.

В результате погибли два человека — 62-летний мужчина и его 38-летняя дочь. В момент удара они находились в автомобиле.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также от обстрела оккупантов пострадали 13 человек — среди них 11-летний ребенок.

В результате взрывов в Золочеве повреждены административное здание и как минимум два десятка автомобилей.

Золочев — взрывы сегодня

По предварительным данным, Россия сбросила на село Золочев три авиабомбы УМПБ Д30-СН.

Боеприпасы упали в центре населенного пункта.

Места прилетов оцеплены, на них работают экстренные службы и правоохранители для выяснения всех обстоятельств очередного преступления РФ.

Пострадавшим оказывается медпомощь.

Фото: Харьковская областная прокуратура

