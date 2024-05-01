Взрывы в Золочеве: два человека погибли под обстрелом РФ
Сегодня, 1 мая, село Золочев Харьковской области оказалось под обстрелом России.
В результате погибли два человека — 62-летний мужчина и его 38-летняя дочь. В момент удара они находились в автомобиле.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Также от обстрела оккупантов пострадали 13 человек — среди них 11-летний ребенок.
В результате взрывов в Золочеве повреждены административное здание и как минимум два десятка автомобилей.
По предварительным данным, Россия сбросила на село Золочев три авиабомбы УМПБ Д30-СН.
Боеприпасы упали в центре населенного пункта.
Места прилетов оцеплены, на них работают экстренные службы и правоохранители для выяснения всех обстоятельств очередного преступления РФ.
Пострадавшим оказывается медпомощь.
Фото: Харьковская областная прокуратура