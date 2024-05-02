Карта боевых действий на 2 мая 2024 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение, враг нанес пять ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2024 года

Ситуация в Украине на 2 мая 2024 года

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьков, Золочев, Глубокое, Великая Даниловка, Слобожанское, Купянск, Боровая Харьковской области; Дилиевка, Соловьево, Очеретино, Новоселовка, Прогресс, Уманское, Желанное, Новожеланное, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Лобково, Орехов Запорожской области; Ольговка, Тягинка, Велетенское Херсонской области.

На Купянском направлении наши воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

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На Лиманском направлении отбили 14 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 39 атак в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российские подразделения в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области.

На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Потери РФ в войне на 2 мая 2024 года

личного состава — около 470 870 (+1030) чел,

танков — 7332 (+20) ед,

боевых бронированных машин — 14096 (+29) ед,

артиллерийских систем — 12044 (+20) ед,

РСЗО — 1053 ед,

средств ПВО — 784 (+4) ед,

самолетов — 348 ед,

вертолетов — 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9561 (+23) ед,

крылатых ракет — 2126 ед,

кораблей/катеров — 26 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 16224 (+49) ед,

специальной техники — 1988 (+8) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 799-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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