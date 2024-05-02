Только глобальная сила способна принудить Россию к миру. Кремлевский диктатор Владимир Путин попытается различными манипуляциями и силой ударов террористов сорвать мировые усилия и ослабить украинские позиции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 799-х суток полномасштабной войны России.

— Именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Путин попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции — на поле боя, в дипломатии, информационной сфере — должны быть сейчас одинаково сильными.

Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя. Наши возможности, оружие, единство с партнерами — это должно работать вместе. И будет работать, — заявил глава государства.