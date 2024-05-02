Мы должны понимать, что только глобальная сила способна принудить РФ к миру — Зеленский
Только глобальная сила способна принудить Россию к миру. Кремлевский диктатор Владимир Путин попытается различными манипуляциями и силой ударов террористов сорвать мировые усилия и ослабить украинские позиции.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 799-х суток полномасштабной войны России.
Россию нужно принудить к миру в Украине
— Именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к Саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации. Путин попытается ослабить украинские позиции. Все наши позиции — на поле боя, в дипломатии, информационной сфере — должны быть сейчас одинаково сильными.
Чтобы нам давить и приближать наши результаты, оккупанты должны потерять возможность давить и получать что-то для себя. Наши возможности, оружие, единство с партнерами — это должно работать вместе. И будет работать, — заявил глава государства.
Сейчас, на днях, Украина вместе со Швейцарией завершили направление приглашений на Саммит мира.
Уже согласованы конкретные даты Саммита — 15 и 16 июня. Это будет первый этап — фактически первый реальный шанс начать восстановление справедливого мира, заявил президент Украины.