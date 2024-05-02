Премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил возможность отправки словацких военных в Украину.

Об этом он заявил в ответ на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Aktuality.

— Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет ничего общего с войной в Украине, и я очень четко заявляю всей Словакии, что независимо от того, что кто-то просит нас сделать, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу, — сказал он.

Говоря о заявлении президента Макрона, Фицо отметил, что это должно быть двусторонним вопросом.

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— Суверенные заявления суверенных политиков — это сугубо дело Франции, а не Словакии, — добавил глава словацкого правительства.

По его мнению, подобные заявления являются шагом к Третьей мировой войне.

Введение войск в Украину: заявление Макрона

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает введение войск в Украину. Это было бы возможно, если бы россияне прорвали линию обороны в Украине и Киев обратился бы за помощью.

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