Нанесли ножевые ранения: в Венгрии во время ссоры убили украинца

1 мая в Венгрии убили гражданина Украины. Во время ссоры ему нанесли ножевые ранения.

Об этом сообщает Главное управление полиции Будапешта.

Убийство украинца в Венгрии

Указано, что сообщение о том, что в XXIII районе Будапешта дерутся двое мужчин, один из которых истекает кровью, поступило к правоохранителям около 13:00.

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По данным полиции, инцидент произошел в одном из домов. 44-летний гражданин Казахстана во время ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Пострадавший скончался на месте.

Сейчас открыто уголовное производство по подозрению в непредумышленном убийстве. Преступник был задержан на месте происшествия.

Как сообщает венгерский таблоид Blikk, оба мужчины работали дальнобойщиками, а убийство произошло на территории автотранспортной компании.

Скорая помощь приезжала на место инцидента, однако спасти гражданина Украины не удалось.

Ранее в Германии 57-летний россиянин напал с ножом на двух украинцев. Они были военными, которые проходили реабилитацию. 36-летний гражданин Украины скончался от тяжелых ранений на месте, а 23-летний — в больнице.

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