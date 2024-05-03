Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.

Об этом глава государства сказал во время выступления по случаю Дня государственной пограничной службы в пятницу, 3 мая.

Зеленский о новом этапе войны

– Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел, — сказал он.

По словам президента, мы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь своих целей, что бы он не делал. Он добавил, что Украина все равно будет брать верх, как бы подло не действовал враг.

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– Вы и в дальнейшем должны максимально эффективно защищать наши пограничные общины и отвечать оккупанту его неизбежным уничтожением в ответ на любые российские попытки заходить через линию нашей украинской границы, — сказал Зеленский в обращении к пограничникам.

Глава государства отметил, что уже вступило в силу решение об увеличении ГПСУ на 15 тыс. человек. Зеленский добавил, что “каждый из вас должен проявить свои лучшие качества на защите нашего государства”.

Отметим, что День государственной пограничной службы в Украине отмечают 30 апреля. По случаю этого праздника Зеленский также вручил пограничникам государственные награды.

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