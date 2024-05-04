Пойдет ли Украина в контрнаступление в 2024 году: мнение военного обозревателя

Рассчитывать на то, что Украина пойдет в контрнаступление в 2024 году, не стоит.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал военный обозреватель Денис Попович.

— Если мы берем американскую помощь и рассчитываем на помощь Европы, которая в принципе тоже раскручивает свою промышленность, то при определенных обстоятельствах, через определенное время мы можем накопить какой-то массив оружия, который позволит нам перейти к контрнаступлению. Но это вряд ли произойдет в этом году, — считает эксперт.

Контрнаступление Украины в 2024 году

По словам президента Владимира Зеленского, следующая попытка контрнаступления Сил обороны Украины будет более успешной.

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Также глава государства отмечал, что возвращение всех украинских территорий, временно оккупированных РФ, является целью Украины, однако не все из этих захваченных земель будут возвращаться с помощью оружия.

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