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Ночная атака РФ на Днепропетровщину: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие

Атака на Днепропетровщину 4 мая 2024 года: последствия взрывов
Фото: ГСЧС

В ночь на субботу, 4 мая, РФ ударила по Днепропетровской области. В результате поврежден объект критической инфраструктуры, два человека ранены.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия атаки на Днепропетровщину 4 мая

По его словам, в Павлоградском районе было сбито пять Шахедов, есть разрушения.

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— Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще — три частных дома. Один из них загорелся. Пожар потушили, — говорится в сообщении.

В результате удара пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

ДСНС
ДСНС

Кроме того, вечером и ночью агрессор атаковал Никопольщину пять раз. Войска РФ использовали тяжелую артиллерию, РСЗО Град и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой громаде.

— Изуродованы коммунальное предприятие, лицей, две многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры. Люди не пострадали, — добавил глава ОВА.

Утром 4 мая россияне попали по Мировской громаде, в результате произошел пожар на агрофирме. Информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Днепропетровская область
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