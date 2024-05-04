Ночная атака РФ на Днепропетровщину: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие
В ночь на субботу, 4 мая, РФ ударила по Днепропетровской области. В результате поврежден объект критической инфраструктуры, два человека ранены.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия атаки на Днепропетровщину 4 мая
По его словам, в Павлоградском районе было сбито пять Шахедов, есть разрушения.
— Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще — три частных дома. Один из них загорелся. Пожар потушили, — говорится в сообщении.
В результате удара пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кроме того, вечером и ночью агрессор атаковал Никопольщину пять раз. Войска РФ использовали тяжелую артиллерию, РСЗО Град и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой громаде.
— Изуродованы коммунальное предприятие, лицей, две многоэтажки, банк, линия электропередач. Есть поражения объектов критической инфраструктуры. Люди не пострадали, — добавил глава ОВА.
Утром 4 мая россияне попали по Мировской громаде, в результате произошел пожар на агрофирме. Информация уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 801-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.