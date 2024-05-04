Обстрел городов Украины, валютные смягчения НБУ и схождение благодатного огня: главные новости 4 мая

Россия 4 мая обстреляла ряд городов и областей Украины. Под ударом оказались Днепр и область, Харьков, а также Одесская область. Из-за российской агрессии есть пострадавшие, а также поврежденные объекты гражданской и производственной инфраструктуры.

4 мая стало известно о валютных смягчениях НБУ для предприятий, в частности они коснулись шести аспектов.

Также накануне Пасхи в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Церемонию этого благого действа транслировали для верующих на видеоплатформе YouTube.

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Что произошло в Украине и мире за сутки 4 мая 2024 года — читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

Обстрел городов Украины

Накануне Пасхи Россия нанесла удар по ряду городов Украины. Так под огнем оккупантов оказались Харьков, Днепр и Одесская область.

Из-за ракетного удара РФ по Одесскому району ранены трое гражданских — мужчина и две женщины. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, а женщины госпитализированы.

Также повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова, из-за чего пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины.

Мэр города сообщал о сильном пожаре на производственном предприятии Индустриального района из-за ракетной атаки РФ.

Утром 4 мая россияне попали по Мировской громаде, в результате произошел пожар на агрофирме. Информация уточняется.

Днем в этот же день в небе над Днепровским районом 4 мая силы ПВО сбили вражескую ракету.

Кроме того, в результате ночного удара РФ на Днепропетровщине был поврежден объект инфраструктуры, три частных дома. Из-за российской агрессии пострадали три человека. Так, в Павлоградском районе было сбито пять Шахедов, есть разрушения.

Валютные смягчения НБУ

НБУ объявил крупнейшие валютные смягчения для предприятий с начала большой войны.

Изменения будут касаться нескольких направлений. Во-первых, отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

Во-вторых, обеспечена возможность бизнеса репатриировать “новые” дивиденды.

Кроме того, предоставлена возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде. К тому же, смягчаются ограничения в части погашения “новых” внешних кредитов и предоставляется возможность погашать проценты по “старым” внешним кредитам.

Шестое смягчение касается ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

Более подробно об изменениях для предприятий в финансовом секторе, читайте по ссылке.

Продление бронирования работникам ж/д

Кабмин продлил бронирование от мобилизации для железнодорожников еще на один месяц. Это касается граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

— Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта (…) которые не закончились на день принятия этого постановления, продолжаются автоматически на один месяц, — говорится в постановлении Кабмина.

Ситуация на ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что россияне на ЗАЭС развернули площадку для тренировки операторов дронов.

— Эта последняя военная активность на станции иллюстрирует постоянно нестабильную ситуацию, которая создает значительные вызовы для ядерной и физической ядерной безопасности этого крупного ядерного объекта, — сказал он.

Также 30 апреля на территории временно оккупированной ЗАЭС слышали более 100 выстрелов в течение суток, которые осуществляли военные РФ.

Боррель об угрозе войск РФ в Польше

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете заявил, что войска РФ будут на польской границе, если Путин победит в Украине.

— Сегодня Путин является угрозой экзистенции для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом. Европейцы должны знать о перспективе иметь в Киеве марионеточное правительство, как в Беларуси, а также российские войска на польской границе, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ответ ЕС на российское вторжение был мощным и “объединил всех, чтобы обеспечить Украину военной мощью, необходимой для противостояния”.

Благодатный огонь в Иерусалиме

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Церемония началась около 12:30 по киевскому времени.

Огонь, по традиции, передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру специальными рейсами.

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