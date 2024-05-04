Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Житомирской области обнаружили застреленной всю семью: среди погибших семилетняя девочка
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
Мы рекомендуем
Изменения ПДД, тарифы, перерасчет пенсий и мобилизация: что ждет украинцев с 1 мая
Мы рекомендуем
Выше 40 вряд ли прыгнет: что будет с курсом доллара в мае 2024 года
Отменят ли в Киеве комендантский час на Пасху
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Харькове прогремел взрыв: в области раздается воздушная тревога

Вибухи в Україні

Утром 4 мая в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 4 мая: что известно

Взрыв был слышен около 10:00. В области объявлена воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения.

Ранее в ночь на 4 мая в результате атаки РФ на Харьков произошло возгорание гражданского здания. Известно о 4 пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 801-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Взрыв, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Харькове 4 мая: есть возгорание гражданской инфраструктуры, четверо пострадавших
Взрывы в Харькове 4 мая 2024: что известно
Обстрел Харькова, новый этап войны и желание РФ захватить Запорожье: главные новости 3 мая
Что произошло в Украине и мире: главные новости за 3 мая 2024 года
Сможет ли РФ открыть новую линию фронта в Харьковской области – объяснение ОВА
Будет ли новое наступление России на Харьковскую область — объяснение
Взрывы в Харькове 3 мая: пострадал трамвай с пассажирами, погибла женщина
Вибухи в Харкові 3 травня 2024
Павлюк оценил серьезность планов РФ на захват Харькова и Сум
Олександр Павлюк

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь