В Харькове прогремел взрыв: в области раздается воздушная тревога

Утром 4 мая в Харькове прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 4 мая: что известно

Взрыв был слышен около 10:00. В области объявлена воздушная тревога.

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Ранее в ночь на 4 мая в результате атаки РФ на Харьков произошло возгорание гражданского здания. Известно о 4 пострадавших.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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