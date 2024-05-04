Бедрак Виктория, редактор ленты
В Харькове прогремел взрыв: в области раздается воздушная тревога
Утром 4 мая в Харькове прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 4 мая: что известно
Взрыв был слышен около 10:00. В области объявлена воздушная тревога.
Сейчас смотрят
Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения.
Ранее в ночь на 4 мая в результате атаки РФ на Харьков произошло возгорание гражданского здания. Известно о 4 пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 801-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.