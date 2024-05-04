В плену РФ находятся 32 представителя украинских медиа – МКИП
В российском плену находятся 32 представителя украинских медиа.
Об этом заявил исполняющий обязанности главы МКИП Ростислав Карандеев во время поездки в Запорожскую область.
Украина работает над возвращением из плена РФ журналистов
Во время встречи они обсудили поддержку региональных медиа и возвращение пленных медийщиков.
По словам Карандеева, сейчас ведутся переговоры о скорейшем возвращении украинских журналистов из плена.
В конце февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия получает в плену около 28 тыс. гражданских украинцев.
Омбудсмен отметил, что среди тех, кого удерживает в своих казематах государство-агрессор Россия, есть журналисты, представители церквей и местного самоуправления, а также международные представители.
Тогда же омбудсмен отметил необходимость создания международной коалиции – вроде той, что действует для возвращения украинских детей.