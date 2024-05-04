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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В плену РФ находятся 32 представителя украинских медиа – МКИП

преса на війні
Фото: Depositphotos

В российском плену находятся 32 представителя украинских медиа.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы МКИП Ростислав Карандеев во время поездки в Запорожскую область.

Украина работает над возвращением из плена РФ журналистов

Во время встречи они обсудили поддержку региональных медиа и возвращение пленных медийщиков.

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По словам Карандеева, сейчас ведутся переговоры о скорейшем возвращении украинских журналистов из плена.

В конце февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия получает в плену около 28 тыс. гражданских украинцев.

Омбудсмен отметил, что среди тех, кого удерживает в своих казематах государство-агрессор Россия, есть журналисты, представители церквей и местного самоуправления, а также международные представители.

Тогда же омбудсмен отметил необходимость создания международной коалиции – вроде той, что действует для возвращения украинских детей.

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Источник: Минкульт
Война в Украине, Журналісти, СМИ, Минкульт, полонені
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