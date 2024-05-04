В США считают разгром украинских войск Россией маловероятным – NYT

Российские войска продолжат давить на защитников Украины на Востоке и Юге, но то, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть поражение вдоль всей линии фронта, маловероятно.

Об этом пишет New York Times, опираясь на сообщение высокопоставленного американского чиновника.

Ситуация на фронте: оценка США

Как отмечает газета, в конфиденциальной военной оценке, которой поделился чиновник, сделан вывод, что Россия будет продолжать достигать незначительных успехов на востоке и юго-востоке перед 9 мая, праздником Дня победы. Однако, по словам высокопоставленного чиновника, украинские военные не потерпят полного разгрома вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов.

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— Другие американские чиновники не верят, что Россия имеет достаточно сил, чтобы осуществить серьезное наступление до 9 мая, — пишет издание.

Это потребовало бы значительного наращивания сил, чего американские чиновники пока не видят, добавляет газета.

Тем не менее, аналитики в правительстве США и за его пределами считают, что в лучшем случае пройдет лето, а в худшем — конец года, прежде чем Украина сможет стабилизировать свою линию фронта благодаря новому вливанию помощи со стороны партнеров.

Пока Украина борется за удержание территории, американские чиновники считают, что Россия будет продолжать наступать и использовать преимущества, которые она имеет сейчас, до того, как будет доставлено все западное подкрепление.

— Я не думаю, что русские намерены предпринять большое наступление сейчас, но они достигли тактических успехов в нескольких местах и, вероятно, спешат использовать их до тех пор, как на фронт поступит новое вооружение, которое сможет изменить ситуацию, — сказал Ральф Ф. Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе, и который недавно посетил Украину.

Он предупредил, что угрозы на прошлой неделе министра обороны России Сергея Шойгу об увеличении количества нападений на логистические центры и хранилища западного вооружения в Украине следует воспринимать серьезно.

Военные поставки для Украины

Официальные американские и европейские чиновники, которых опросила газета NYT, говорят, что предоставление оружия Украине в последнее время является увеличением “скромной, но стабильной помощи от союзников, поступавшей в течение последних шести месяцев”.

Так, например, представитель британского Минобороны заявил, что часть нового вооружения, объявленного в рамках пакета на £500 млн, начала поступать еще до того, как об этом было объявлено.

— Но прибытие дополнительных партий ракет дальнего действия Storm Shadow, которые британский чиновник назвал “абсолютным приоритетом”, может занять несколько недель, — добавляет издание.

В свою очередь чиновники из США и других западных стран согласились, что артиллерия, средства для ПВО и другие боеприпасы являются наиболее насущными потребностями Украины. Это также оружие, которое можно доставить быстрее: через склады военными самолетами, а затем переправить через границу поездами или грузовиками, упаковав в паллеты, которые легко скрыть.

Издание отмечает, что поставки могут быть особенно быстрыми, если боеприпасы уже накоплены в Центральной и Восточной Европе, где Соединенные Штаты и их союзники хранят резервы.

По словам официальных лиц, специалистам по логистике на американской военной базе в Висбадене, Германия, может потребоваться всего несколько дней, чтобы скоординировать доставку самого необходимого вооружения.

— Боевые машины, катера, современные пушки, пусковые установки ракет и системы противовоздушной обороны передавать гораздо сложнее и дольше — отчасти потому, что из-за их размеров их часто приходится перевозить по морю и поездами с усиленной охраной, — объясняет издание.

Один американский чиновник заявил газете, что большая часть крупного вооружения, которое финансируется за счет новой американской помощи, и даже часть боеприпасов, будет отправлена из США и, скорее всего, не будет доставлена до лета, а то и позже.

Ситуация осложняется тем, что не все обещанное вооружение будет доступно немедленно.

По словам американского чиновника, нужно время, чтобы выяснить, что именно можно передать Украине, не истощая подразделения НАТО, которые должны быть боеспособными. Речь идет, например, о боевых машинах пехоты Bradley и бронетранспортерах Humvee, которые были частью американского пакета. Другое оружие, например, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в которых отчаянно нуждается Украина, является дефицитным во всем мире.

И украинские войска нуждаются в тренировках по использованию некоторых видов вооружений, прежде чем они будут переданы, как, например, третья немецкая передача системы Patriot, о которой было объявлено 13 апреля.

Как пишет издание, в понедельник около 70 украинских военнослужащих только начнут шестинедельный курс обучения работе с Patriot на военно-воздушной базе на востоке Германии. По словам полковника Яна-Хенрика Сухордта, начальника отдела наземных средств противовоздушной и противоракетной обороны штаба ВВС Германии, это ускоренный курс обучения, который обычно длится от шести до девяти месяцев.

— Нельзя просто отдать такую систему вооружений, как Patriot, не обучив людей, как ею пользоваться, — сказал полковник Сухордт в интервью в четверг.

После завершения обучения немецким военным требуется около двух дней, чтобы перевезти огромные пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше и передать их украинским официальным лицам, которые должны перевезти их через границу.

Ожидается, что недавно обещанная система Patriot прибудет в Украину не раньше конца июня. Его поставка может совпасть с поставкой другой крупной системы вооружений, которую Украина уже давно требует: истребителей F-16.

Источник : NYT

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