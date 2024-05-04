Угроза четырем городам: военный объяснил важность удержания Часового Яра

Россия с трех сторон пытается штурмовать город Часов Яр в Донецкой области, однако украинские военные понимают стратегическую важность этого населенного пункта, расположенного на возвышенности.

Об этом заместитель командира батальона ударных БпАК Ахиллес 92-й ОШБр Олесь Маляревич заявил в эфире телеканала Киев24.

— Ситуация сейчас очень-очень в горячей фазе находится, но реальных успехов враг не имеет. Враг пытается штурмовать по флангам через Богдановку, Ивановское и фронтально в том месте, где канал переходит в трубы. Сейчас у нас остается задача Часов Яр держать, — подчеркнул он.

Важности удержания Часового Яра

Военный отметил, что украинские защитники не имеют других приказов, кроме того, чтобы удерживать Часов Яр всеми силами.

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— Часов Яр — это стратегическая высота. Если сдать Часов Яр — это прямая угроза четырем городам агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Удерживать эти города и защищать местное население будет очень трудно, если на этой высоте закрепится вражеская артиллерия. Поэтому допустить потерю Часового Яра нельзя, — подытожил он.

К слову, военнослужащий, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко оценил риски со стороны РФ для городов Украины перед 9 мая.

Фото: Facebook/110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко

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