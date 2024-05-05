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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Глава УГКЦ рассказал, что нужно сделать, чтобы католики и христиане праздновали Пасху вместе

Великдень
Фото: УНИАН

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав рассказал, что для перехода христиан западного и восточного обряда на общую дату празднования Пасхи надо провести вселенский собор.

Об этом он сказал в интервью Громадському.

Когда католики и христиане будут совместно праздновать Пасху

– Мы празднуем вместе с нашими братьями православными. Мы вышли из одного корня — из Киевской традиции. Празднуем вместе с большинством христиан страны и это очень важный момент, – рассказал предстоятель УГК.

Он добавил, что тот факт, что греко-католики имеют свой литургический ритм, не делает их католиками “второго сорта”.

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Лидер украинских греко-католиков объяснил — есть два цикла вычисления даты праздников:

  • первый — по солнечному календарю и к нему относятся все так называемые неподвижные праздники;
  • второй — по лунному и к нему относятся подвижные праздники. История вычисления дня празднования Пасхи связана с решениями Вселенского собора в Никее 325 года.

Ранее Факты ICTV рассказывали почему Пасху в Украине празднуют в разные дни.

Дата празднования Пасхи ежегодно определяется путем расчета по лунному календарю. Исчисление начинается со дня весеннего равноденствия, то есть после 21 марта, и празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния.

Но даты празднования Пасхи у православных и католических верующих разные. Подробнее об этом — читайте по ссылке.

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Пасха, Православна церква України, Церква
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